Минобороны РФ: Средства ПВО перехватили девять снарядов РСЗО «Ураган»

Российские средства ПВО перехватили девять снарядов РСЗО «Ураган» и один реактивный снаряд HIMARS, сообщили в Минобороны России.

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Российские силы отразили семь атак ВСУ на донецком направлении, а на запорожском уничтожили две западные артсистемы.

Кроме того, ВС РФ за сутки уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области и ДНР. На южно-донецком направлении российскими бойцами были уничтожены более 120 военных ВСУ.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала ПВО, были сбиты некие воздушные цели, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФПВОВСУУкраина

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