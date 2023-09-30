Минобороны РФ: Средства ПВО перехватили девять снарядов РСЗО «Ураган»
Российские средства ПВО перехватили девять снарядов РСЗО «Ураган» и один реактивный снаряд HIMARS, сообщили в Минобороны России.
Российские силы отразили семь атак ВСУ на донецком направлении, а на запорожском уничтожили две западные артсистемы.
Кроме того, ВС РФ за сутки уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в Херсонской области и ДНР. На южно-донецком направлении российскими бойцами были уничтожены более 120 военных ВСУ.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала ПВО, были сбиты некие воздушные цели, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru