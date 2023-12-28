Минобороны РФ: Сорок пять военных наградили за освобождение Марьинки

За освобождение города Марьинка в ДНР наградили 45 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащим уже вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших» и «За храбрость», а также Георгиевские кресты. Отмечается, что награды в таком случае вручаются непосредственно на передовой.

Вооруженные силы России взяли город Марьинка к юго-западу от Донецка под полный контроль. Об этом 25 декабря доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.

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По словам Шойгу, взятие города снизит возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и позволит российским военным эффективнее защитить Донецк.

Путин согласился, что контроль над Марьинкой позволит отодвинуть боевые подразделения ВСУ и позволит российской армии «выходить на более широкий оперативный простор». Также глава государства отметил, что с 2014 года ВСУ создали в городе укрепрайон, построив большое количество железобетонных укреплений и ходов сообщения, а российским войскам удалось его «взломать», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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