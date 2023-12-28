Минобороны РФ: Сорок пять военных наградили за освобождение Марьинки

За освобождение города Марьинка в ДНР наградили 45 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащим уже вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших» и «За храбрость», а также Георгиевские кресты. Отмечается, что награды в таком случае вручаются непосредственно на передовой.

Вооруженные силы России взяли город Марьинка к юго-западу от Донецка под полный контроль. Об этом 25 декабря доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.