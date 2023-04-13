Минобороны РФ: отряды «Вагнер» вытесняют противника из центра Артемовска

В ведомстве также отчитались об уничтожении склада боеприпасов 66-й мехбригады ВСУ в ЛНР. На донецком направлении украинская армия потеряла порядка 300 бойцов, а на краснолиманском направлении - около 80 военных. Подразделения ВДВ блокируют переброску резервов и возможности отступления ВСУ из Артемовска, отметили в российском министерстве обороны.



В оборонном ведомстве рассказали, что российские самолеты 12 раз поднимались в воздух в районе Артемовска, а ракетчики и артиллерия выполнили порядка 57 огневых задач. Российские системы ПВО перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS и уничтожила шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что группа передала фланги под контроль Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

