Минобороны РФ: отряды «Вагнер» вытесняют противника из центра Артемовска
Штурмовые отряды «Вагнер» продолжили вытеснять противника из центральных кварталов Артемовска, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве также отчитались об уничтожении склада боеприпасов 66-й мехбригады ВСУ в ЛНР. На донецком направлении украинская армия потеряла порядка 300 бойцов, а на краснолиманском направлении - около 80 военных. Подразделения ВДВ блокируют переброску резервов и возможности отступления ВСУ из Артемовска, отметили в российском министерстве обороны.
В оборонном ведомстве рассказали, что российские самолеты 12 раз поднимались в воздух в районе Артемовска, а ракетчики и артиллерия выполнили порядка 57 огневых задач. Российские системы ПВО перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS и уничтожила шесть украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что группа передала фланги под контроль Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru