Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 50 российских военных

В результате переговоров из украинского плена освобождены 50 российских военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Пасечник объявил о возвращении в ЛНР 23 военных, освобождённых из украинского плена

Отмечается, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее, 26 ноября, Минобороны сообщило, что в результате переговоров из украинского плена возвращены девять российских военнослужащих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМинобороныПленные
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