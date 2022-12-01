Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 50 российских военных

Отмечается, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее, 26 ноября, Минобороны сообщило, что в результате переговоров из украинского плена возвращены девять российских военнослужащих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

