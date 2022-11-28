Пасечник объявил о возвращении в ЛНР 23 военных, освобождённых из украинского плена

По его словам, это «23 защитника Луганщины», которые «уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких».

«Ребята прошли через многое. Все, как один, отмечают нечеловеческое отношение в украинском плену: моральные унижения, физическое насилие, пытки и избиения. Всем будет предоставлена медицинская помощь и реабилитация!», - написал он.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военнослужащих, сообщает RT.