Пасечник объявил о возвращении в ЛНР 23 военных, освобождённых из украинского плена
Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник в своём Telegram-канале заявил о возвращении домой бойцов, ранее освобождённых из украинского плена.
По его словам, это «23 защитника Луганщины», которые «уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких».
«Ребята прошли через многое. Все, как один, отмечают нечеловеческое отношение в украинском плену: моральные унижения, физическое насилие, пытки и избиения. Всем будет предоставлена медицинская помощь и реабилитация!», - написал он.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военнослужащих, сообщает RT.
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