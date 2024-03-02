Минобороны РФ сообщило о сбитых в зоне СВО 107 дронах и ракетах Storm Shadow
Российские военные за сутки уничтожили 107 беспилотников ВСУ в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении пяти крылатых ракет Storm Shadow и семи реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и военную технику украинской стороны в 112 районах.
Ранее система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в Корочанском районе Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru