Минобороны РФ сообщило о сбитых в зоне СВО 107 дронах и ракетах Storm Shadow

Российские военные за сутки уничтожили 107 беспилотников ВСУ в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны России.

ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении пяти крылатых ракет Storm Shadow и семи реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили живую силу и военную технику украинской стороны в 112 районах.

Ранее система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в Корочанском районе Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:УкраинаВСУМинобороны РФСпецоперация

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