ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

Над Белгородской и Нижегородской областями нейтрализовали четыре дрона ВСУ

«Около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в министерстве.

Беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью над территорией Белгородской области сбили дрон ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьПВОМинобороны

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