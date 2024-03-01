ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области
1 марта 202412:34
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
«Около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в министерстве.
Беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью над территорией Белгородской области сбили дрон ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru