Минобороны РФ сообщило о продолжении наступления на донецком направлении

Он отметил, что в ходе боестолкновений ВС РФ удалось уничтожить более 70 украинских солдат, один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что два украинских склада боеприпасов в Запорожской области были поражены ударами российской авиации и артиллерии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

