Минобороны РФ сообщило о продолжении наступления на донецком направлении
Вооруженные силы России продолжили наступление на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он отметил, что в ходе боестолкновений ВС РФ удалось уничтожить более 70 украинских солдат, один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что два украинских склада боеприпасов в Запорожской области были поражены ударами российской авиации и артиллерии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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