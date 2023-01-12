Минобороны РФ сообщило о продолжении наступления на донецком направлении

Вооруженные силы России продолжили наступление на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны подтвердили освобождение Подгородного близ Соледара

Он отметил, что в ходе боестолкновений ВС РФ удалось уничтожить более 70 украинских солдат, один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что два украинских склада боеприпасов в Запорожской области были поражены ударами российской авиации и артиллерии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперация
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