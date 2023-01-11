В Минобороны подтвердили освобождение Подгородного близ Соледара
11 января 202313:21
Вооружённые силы России освободили населённый пункт Подгородное близ Соледара, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«В ходе успешных наступательных действий российскими войсками освобождён населённый пункт Подгородное Донецкой народной республики», - говорится в сводке ведомства.
Ранее о взятии под контроль посёлка Подгородное в ДНР заявил штаб территориальной обороны республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru