В Минобороны подтвердили освобождение Подгородного близ Соледара

Вооружённые силы России освободили населённый пункт Подгородное близ Соледара, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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«В ходе успешных наступательных действий российскими войсками освобождён населённый пункт Подгородное Донецкой народной республики», - говорится в сводке ведомства.

Ранее о взятии под контроль посёлка Подгородное в ДНР заявил штаб территориальной обороны республики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Андроник
ТЕГИ:СпецоперацияДНРМинобороны РФВооруженные Силы РФ
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