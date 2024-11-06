Минобороны РФ: Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в ДНР

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял в своем видеообращении, что обстановка на линии фронта для украинской армии очень сложная. Он отмечал, что «все, что можно сделать этой осенью, все, чего мы можем добиться, должно быть достигнуто». По словам украинского лидера, успех при ведении боевых действий зависит от каждого в «команде Украины», передает «Радиоточка НСН».

