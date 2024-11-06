Минобороны РФ: Российские войска отразили шесть контратак ВСУ в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» отразили шесть контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заняли более выгодные рубежи, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что боевые столкновения произошли в районе населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск и Сухая Балка Донецкой народной республики. Согласно данным, украинские войска потеряли до 510 военнослужащих, две боевые бронированные машины, танк, гаубицу М777 американского производства и две гаубицы «Мста-Б».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял в своем видеообращении, что обстановка на линии фронта для украинской армии очень сложная. Он отмечал, что «все, что можно сделать этой осенью, все, чего мы можем добиться, должно быть достигнуто». По словам украинского лидера, успех при ведении боевых действий зависит от каждого в «команде Украины», передает «Радиоточка НСН».
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