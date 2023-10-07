Минобороны РФ: ПВО в Запорожской области сбили штурмовик Су-25 ВСУ
Российские средства ПВО в Запорожской области сбили украинский штурмовик Су-25, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве также отчитались о перехвате семи снарядов HIMARS и четырех ракет HARM.
Кроме того, российские силы отразили атаку ВСУ на красно-лиманском направлении, уничтожив два пикапа, самоходную гаубицу «Акация», два орудия Д-30 и одно Д-20 ВСУ. На южно-донецком направлении российские военные отразили три украинские атаки и уничтожили гаубицу Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на боевое дежурство встанет комплекс «Сармат», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru