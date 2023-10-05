В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении 27 украинских беспилотников.

Украинская сторона на купянском направлении потеряла за сутки до 170 бойцов убитыми и ранеными, четыре пикапа, две гаубицы M109 Paladin и орудие Д-30. На донецком направлении потери противника составили порядка 210-ти украинских бойцов.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что девять резервных полков сформированы в составе Вооруженных сил России для группировок войск в зоне специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».

