Минобороны РФ: ПВО перехватили авиационную бомбу JDAM и восемь снарядов HIMARS
Российские средства ПВО перехватили авиационную бомбу JDAM и восемь снарядов HIMARS, сообщили в минобороны России.
В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении 27 украинских беспилотников.
Украинская сторона на купянском направлении потеряла за сутки до 170 бойцов убитыми и ранеными, четыре пикапа, две гаубицы M109 Paladin и орудие Д-30. На донецком направлении потери противника составили порядка 210-ти украинских бойцов.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что девять резервных полков сформированы в составе Вооруженных сил России для группировок войск в зоне специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru