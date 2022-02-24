Минобороны РФ предупредило о готовящихся провокациях с имитацией жертв среди мирных граждан Украины
СБУ готовит провокации с имитацией массовых жертв среди гражданского населения страны. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, провокации будут проведены по лекалам «Белых касок» постановочными роликами. Их цель – «обвинение России в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах». Распространяться, по словам Конашенкова, подобные ролику будут через соцсети и Telegram-каналы.
В ведомстве подчеркнули, что вооруженные силы РФ не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.
Минобороны сообщило, что Россия проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Отмечается, что народные милиции ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских ВС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru