Минобороны РФ предупредило о готовящихся провокациях с имитацией жертв среди мирных граждан Украины

СБУ готовит провокации с имитацией массовых жертв среди гражданского населения страны. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, провокации будут проведены по лекалам «Белых касок» постановочными роликами. Их цель – «обвинение России в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах». Распространяться, по словам Конашенкова, подобные ролику будут через соцсети и Telegram-каналы.

Россия вступила в войну: Зеленский обратился к россиянам, Путин - к украинцам и НАТО

В ведомстве подчеркнули, что вооруженные силы РФ не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

Минобороны сообщило, что Россия проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Отмечается, что народные милиции ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских ВС.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:Война В ДонбассеПровокацииМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры