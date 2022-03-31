Минобороны РФ показало переписку сына Байдена по биолабораториям на Украине
Начальник войск РХБЗ Вооружённых сил России Игорь Кириллов продемонстрировал журналистам переписку сына президента США, бизнесмена Хантера Байдена с подрядчиками Пентагона по биолабораториям на Украине.
«Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota», — сказал Кириллов на брифинге в четверг.
По его словам, истинные цели Пентагона на Украине были далеки от научных.
27 марта документы о причастности сына Байдена к биолабораториям на Украине обнародовала британская Daily Mail. В распоряжении издания оказались его электронные письма.
Ранее Кириллов говорил, что лаборатории Минобороны Украины получили от США $32 млн. «Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия», - отмечал он.
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