По его словам, истинные цели Пентагона на Украине были далеки от научных.

27 марта документы о причастности сына Байдена к биолабораториям на Украине обнародовала британская Daily Mail. В распоряжении издания оказались его электронные письма.

Ранее Кириллов говорил, что лаборатории Минобороны Украины получили от США $32 млн. «Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия», - отмечал он.

