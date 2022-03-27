По данным издания, сын президента США помог медицинской компании Metabiota, сотрудничающей с подрядчиком Пентагона Black & Veatch в рамках исследований о смертоносных патогенах, заключить многомиллионный контракт с американским правительством. Также он свел представителей Metabiota с руководством украинской энергетической компании Burisma Holdings для реализации «научного проекта» с участием лабораторий высокого уровня биозащиты на Украине.

Daily Mail отмечает, что Байден-младший сыграл важную роль в том, что Metabiota было позволено провести исследование патогенов всего в нескольких километрах от границы с Россией.

В 2021 году конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин предложила объявить импичмент президенту страны Джо Байдену из-за его сына Хантера. По словам республиканки, американский лидер попустительствовал коррупции и другим тяжким преступлениям, а его сын влиял на политику другого государства и получал подарки от иностранцев в обмен на оказание услуг.

