Опубликованы документы о причастности сына Байдена к лабораториям на Украине
Сын американского лидера Джо Байдена бизнесмен Хантер Байден оказывал услуги подрядчику Минобороны США, который занимался биологическими проектами на Украине, следует из электронных писем Байдена-младшего, которые обнародованы на сайте британской Daily Mail.
По данным издания, сын президента США помог медицинской компании Metabiota, сотрудничающей с подрядчиком Пентагона Black & Veatch в рамках исследований о смертоносных патогенах, заключить многомиллионный контракт с американским правительством. Также он свел представителей Metabiota с руководством украинской энергетической компании Burisma Holdings для реализации «научного проекта» с участием лабораторий высокого уровня биозащиты на Украине.
Daily Mail отмечает, что Байден-младший сыграл важную роль в том, что Metabiota было позволено провести исследование патогенов всего в нескольких километрах от границы с Россией.
В 2021 году конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин предложила объявить импичмент президенту страны Джо Байдену из-за его сына Хантера. По словам республиканки, американский лидер попустительствовал коррупции и другим тяжким преступлениям, а его сын влиял на политику другого государства и получал подарки от иностранцев в обмен на оказание услуг.
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