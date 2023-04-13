Минобороны РФ: Миг-31 ВС РФ не допустил нарушения границы норвежским самолетом
Российский истребитель Миг-31 сопроводил норвежский патрульный самолет над Баренцевым морем, сообщает российское Минобороны.
В ведомстве отметили, что самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии не пересек российскую границу.
После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы России Миг-31 вернулся на базу.
Ранее операторы региональных самолетов Superjet 100 (SSJ100) столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146, пишет РБК со ссылкой на источники в шести авиакомпаниях. Перевозчики предупредили Минпромторг, что это грозит остановкой части авиапарка в ближайшее время и полной остановке полётов «Суперджетов» со временем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru