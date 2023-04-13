Минобороны РФ: Миг-31 ВС РФ не допустил нарушения границы норвежским самолетом

В ведомстве отметили, что самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии не пересек российскую границу.



После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы России Миг-31 вернулся на базу.

Ранее операторы региональных самолетов Superjet 100 (SSJ100) столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146, пишет РБК со ссылкой на источники в шести авиакомпаниях. Перевозчики предупредили Минпромторг, что это грозит остановкой части авиапарка в ближайшее время и полной остановке полётов «Суперджетов» со временем, передает «Радиоточка НСН».

