Минобороны РФ: Миг-31 ВС РФ не допустил нарушения границы норвежским самолетом

Российский истребитель Миг-31 сопроводил норвежский патрульный самолет над Баренцевым морем, сообщает российское Минобороны.

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В ведомстве отметили, что самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии не пересек российскую границу.

После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы России Миг-31 вернулся на базу.

Ранее операторы региональных самолетов Superjet 100 (SSJ100) столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146, пишет РБК со ссылкой на источники в шести авиакомпаниях. Перевозчики предупредили Минпромторг, что это грозит остановкой части авиапарка в ближайшее время и полной остановке полётов «Суперджетов» со временем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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