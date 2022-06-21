Минобороны РФ опровергло «тайную» поездку Зеленского в Лисичанск

Киев солгал о «тайной» поездке президента Украины Владимира Зеленского в Лисичанск. Как утверждает Минобороны РФ, группировка ВСУ у Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских военных.

В военном ведомстве считают, что это вброс, сделанный для того, «чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса».