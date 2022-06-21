Минобороны РФ опровергло «тайную» поездку Зеленского в Лисичанск

Киев солгал о «тайной» поездке президента Украины Владимира Зеленского в Лисичанск. Как утверждает Минобороны РФ, группировка ВСУ у Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских военных.

В военном ведомстве считают, что это вброс, сделанный для того, «чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса».

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Ранее народный депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая а своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила, что Зеленский приехал в Лисичанск в Луганской области тайно, чтобы «поддержать и увидеть собственными глазами, разобраться». Депутат также опубликовала фотографию президента в окружении военнослужащих.



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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ЛНРМинобороны РФВладимир Зеленский
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