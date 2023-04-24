Минобороны РФ: около 60 боевиков «Грузинского легиона» ВСУ уничтожены ударом «Искандера»

В ведомстве отметили, что удар был нанесен 21 апреля. База наемников располагалась в здании библиотеки в Константиновке в ДНР. Также около 20 наемников получили ранения.

Уточняется, что уничтоженные боевики были причастны к истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года.

Российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска, заявили накануне в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что отряды ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах, передает «Радиоточка НСН».

