Минобороны РФ: около 60 боевиков «Грузинского легиона» ВСУ уничтожены ударом «Искандера»
Ударом «Искандера» российские силы уничтожили порядка 60 боевиков «Грузинского легиона» ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что удар был нанесен 21 апреля. База наемников располагалась в здании библиотеки в Константиновке в ДНР. Также около 20 наемников получили ранения.
Уточняется, что уничтоженные боевики были причастны к истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года.
Российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска, заявили накануне в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что отряды ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- Павел Воля пошутил про уникальность шоу «Вечерний Ургант»
- Непомнящий и Лижэнь снова сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира
- СМИ: Зеленский избрал десять «кураторов контрнаступления»
- СМИ: неизвестный квадрокоптер рухнул на территории Московского нефтеперерабатывающего завода
- США хотят удостовериться, что наступление Киева будет успешным
- В Москве пролетное строение автомобильного моста на ЗИЛе установлено на постоянные опоры
- Россиянам разрешили жарить шашлыки в городских парках
- СМИ: Киев по просьбе США отложил атаки против России, запланированные на 24 февраля
- Путин поддержал предложение выровнять денежное довольствие всех участников СВО
- Минобороны РФ: около 60 боевиков «Грузинского легиона» ВСУ уничтожены ударом «Искандера»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru