Минобороны: высокоточным оружием поражены пункты дислокации резервов ВСУ
27 апреля 202314:34
Российские военные ночью нанесли удар с применением высокоточного оружия по местам сосредоточения резервов Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что все цели удара достигнуты, противник понес существенные потери, в том числе предотвращено выдвижение подразделений морской пехоты Украины в районы боевых действий.
Ранее военные группировки «Центр» за день поразили 130 целей ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru