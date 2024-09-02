Минобороны РФ: Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Скучное в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Скучное в ДНР, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также отчитались о ночном нанесении группового удара по пунктам дислокации нацформирований и наемников. По данным МО РФ, все назначенные объекты были поражены.
Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили три управляемые авиабомбы Hammer, 26 снарядов Vampire и 30 беспилотников.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ начали распылять с помощью дронов непонятный газ над территорией Курской области, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru