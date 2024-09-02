Минобороны РФ: Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Скучное в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Скучное в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли около 400 военных в Курской области

В российском оборонном ведомстве также отчитались о ночном нанесении группового удара по пунктам дислокации нацформирований и наемников. По данным МО РФ, все назначенные объекты были поражены.

Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили три управляемые авиабомбы Hammer, 26 снарядов Vampire и 30 беспилотников.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ начали распылять с помощью дронов непонятный газ над территорией Курской области, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Коновалов Алексей
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