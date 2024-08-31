Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли около 400 военных в Курской области
Потери украинской стороны на курском направлении за сутки составили порядка 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также уточнили, что подразделения группировки войск «Север» сорвали попытки атак противника в районе Коренево и Малой Локни.
Российские военные нанесли удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 12 бригад ВСУ в Сумской области.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о том, что российские военные улучшили позиции в Волчанске, в городе ведутся бои, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru