Минобороны РФ: Американцы испытывали опасные препараты на психбольных на Украине

Американские ученые из лаборатории в Мерефе (Харьковская область) с 2019 по 2021 год занимались испытаниями потенциально опасных биологических препаратов. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Ведомство утверждает, что испытания проводились на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 в Харькове. Якобы отбирали для этого людей «с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса».