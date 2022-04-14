Минобороны РФ: Американцы испытывали опасные препараты на психбольных на Украине

Американские ученые из лаборатории в Мерефе (Харьковская область) с 2019 по 2021 год занимались испытаниями потенциально опасных биологических препаратов. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Ведомство утверждает, что испытания проводились на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 в Харькове. Якобы отбирали для этого людей «с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса».

В Минобороны РФ считают, что на Украине создавались компоненты биологического оружия

Мониторинг состояния пациентов проводился круглосуточного, а данные заносились в специальные бланки. Персонал медучреждения при этом давал подписку о неразглашении. Минобороны сообщает, что в январе этого года работа лаборатории в Мерефе была остановлена, а оборудование и препараты вывезены на запад Украины.

Ранее Игорь Кириллов продемонстрировал журналистам переписку сына президента США, бизнесмена Хантера Байдена с подрядчиками Пентагона по биолабораториям на Украине.

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org/
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