В Минобороны РФ считают, что на Украине создавались компоненты биологического оружия

По его словам, Пентагон участвовал в финансировании военно-биологических проектов, что подтверждает имеющийся в распоряжении российского Минобороны документ от 6 марта 2015 года.

«Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия», - подчеркнул Кириллов.

Он отметил, что в указанных украинских лабораториях в рамках проекта UP-8 изучались «возбудители Конго-Крымской гемморагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов» - патогены, имеющие природные очаги как на Украине, так и в России, что позволяет замаскировать их применение «под естественные вспышки заболеваний».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США через минздрав Украины спонсировали работу украинских лабораторий, предположительно, занимавшихся разработкой биологического оружия, сообщает Ura.ru.