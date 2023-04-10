Минобороны РФ: 106 российских военных возвращены из украинского плена
В результате переговоров с подконтрольной Украине территории были возвращены 106 российских военнослужащих. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Отмечается, что самолетами военные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ. Подчеркивается, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что Украина усложняет процесс обмена пленными с Донецкой народной республикой. По словам омбудсмена, переговоры об обмене идут «крайне тяжело», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru