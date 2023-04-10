Минобороны РФ: 106 российских военных возвращены из украинского плена

В результате переговоров с подконтрольной Украине территории были возвращены 106 российских военнослужащих. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

Омбудсмен ДНР: Международные структуры не наказали Киев за пытки пленных

Отмечается, что самолетами военные будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ. Подчеркивается, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что Украина усложняет процесс обмена пленными с Донецкой народной республикой. По словам омбудсмена, переговоры об обмене идут «крайне тяжело», сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:РоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры