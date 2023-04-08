Омбудсмен ДНР: Международные структуры не наказали Киев за пытки пленных

Международные структуры не приняли должных мер по отношению к Украине из-за массовых пыток попавших в плен военнослужащих Донецкой народной республики. Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в беседе с РИА Новости.

Омбудсмен ДНР обвинила Украину в пытках пленных

По словам уполномоченного по правам человека, с начала специальной военной операции в адрес ООН, Международного комитета Красного креста, ЮНИСЕФ было направлено более 320 писем с фактами военных преступлений Киева, в том числе в отношении пленных.

«Ответ на них всегда формальный: "Спасибо за информацию, мы приняли ее к сведению". Должных мер реагирования в отношении Украины не последовало ни разу», — рассказала Морозова.

По данным аппарата омбудсмена, почти все вернувшиеся из украинского плена военные ДНР подвергались избиениям, пыткам и другим видам жестокого обращения.

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ФОТО: РИА Новости
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