Минобороны: ПВО за сутки сбила 130 украинских беспилотников

За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны уничтожили 130 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны РФ.

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Дроны уничтожены в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой республик, а также Запорожской области. Кроме того, сбито три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено почти 15 тысяч украинских беспилотников, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке поселка Поляны двумя украинскими дронами-камикадзе. Беспилотники рухнули на территории сельскохозяйственного предприятия, пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаМинобороны РФ

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