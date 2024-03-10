Минобороны: ПВО за сутки сбила 130 украинских беспилотников
За минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны уничтожили 130 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны РФ.
Дроны уничтожены в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой республик, а также Запорожской области. Кроме того, сбито три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожено почти 15 тысяч украинских беспилотников, уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке поселка Поляны двумя украинскими дронами-камикадзе. Беспилотники рухнули на территории сельскохозяйственного предприятия, пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Критик Бабичев назвал использование певцами фонограммы способом сохранения сил
- ЦБ: россияне в 2023 году сняли с карт рекордные 33,3 триллиона рублей
- Канье Уэст появился на публике в толстовке с надписью на русском языке
- Была ли ошибка? Высказывание Байдена об Украине вызвало критику
- Минобороны: ПВО за сутки сбила 130 украинских беспилотников
- Белгородской поселок Поляна атаковали два дрона-камикадзе
- В Тегеране в результате взрыва обрушились два здания
- Власти Литвы пригрозили конфисковать 50 машин с госномерами РФ
- Поселок Горьковский Белгородской области атаковали дроны-камикадзе
- Собянин: Более 34 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-4 за полгода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru