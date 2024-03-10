Минобороны: ПВО за сутки сбила 130 украинских беспилотников

Дроны уничтожены в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой республик, а также Запорожской области. Кроме того, сбито три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено почти 15 тысяч украинских беспилотников, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке поселка Поляны двумя украинскими дронами-камикадзе. Беспилотники рухнули на территории сельскохозяйственного предприятия, пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

