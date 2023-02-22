Минобороны: ПВО за сутки сбила 10 дронов ВСУ и 9 снарядов HIMARS
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины и 9 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Отмечается, что снаряды HIMARS и беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области, Краснореченское, Рубежное, Пшеничное, Кременная, Червонопоповка, Залиман, а также Никольское, Владимировка и Токаревка Харьковской области.
Ранее экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН сообщил, что перед российскими войсками стоит главная цель – взять под контроль всю территорию ДНР и ЛНР. При этом он отметил, что пока «будут существовать территории, принадлежащие государству Украина», в любом случае будут опасности обстрелов российских регионов.
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