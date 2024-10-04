Минобороны Польши: Лишь 300 человек записались в «украинский легион» в стране

По его словам, Польша могла бы начать военную подготовку изъявивших желание служить в легионе еще с начала сентября, однако тогда таких не оказалось. Заместитель министра Павел Залевский в свою очередь указал, что как только наберется группа из нескольких сотен добровольцев, польская сторона приступит к их обучению.

Ранее глава МИД республики Радослав Сикорский заявил, что Польша не смогла сформировать добровольческую бригаду для украинской армии из проживающих в стране украинцев. Он отмечал, что в стране пока нет необходимого количества добровольцев для формирования бригады, передает «Радиоточка НСН».

