Минобороны Польши: Лишь 300 человек записались в «украинский легион» в стране
Порядка 300 человек записались в «украинский легион» для того, чтобы принять участие в боевых действиях на Украине на стороне Киева, заявил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш, слова которого приводит агентство PAP.
По его словам, Польша могла бы начать военную подготовку изъявивших желание служить в легионе еще с начала сентября, однако тогда таких не оказалось. Заместитель министра Павел Залевский в свою очередь указал, что как только наберется группа из нескольких сотен добровольцев, польская сторона приступит к их обучению.
Ранее глава МИД республики Радослав Сикорский заявил, что Польша не смогла сформировать добровольческую бригаду для украинской армии из проживающих в стране украинцев. Он отмечал, что в стране пока нет необходимого количества добровольцев для формирования бригады, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru