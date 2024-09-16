Сикорский: Польша не смогла собрать добровольческую бригаду для ВСУ из украинцев

Польша не смогла сформировать добровольческую бригаду для украинской армии из проживающих в стране украинцев. Об этом сообщил глава МИД республики Радослав Сикорский.

Он отметил, что в стране пока нет необходимого количества добровольцев для формирования бригады. До этого МИД Украины приветствовал призыв Сикорского прекратить выплаты социальных пособий украинским беженцам в странах Евросоюза.