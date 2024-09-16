Сикорский: Польша не смогла собрать добровольческую бригаду для ВСУ из украинцев

Польша не смогла сформировать добровольческую бригаду для украинской армии из проживающих в стране украинцев. Об этом сообщил глава МИД республики Радослав Сикорский.

Он отметил, что в стране пока нет необходимого количества добровольцев для формирования бригады. До этого МИД Украины приветствовал призыв Сикорского прекратить выплаты социальных пособий украинским беженцам в странах Евросоюза.

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Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что Киев провел переговоры с представителями запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии для привлечения боевиков к операциям против РФ.

Работавший в Сирии военный корреспондент Роман Сапоньков в разговоре с НСН отмечал, что Украина может привлечь несколько тысяч боевиков из Сирии для участия в боевых действиях против российской армии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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