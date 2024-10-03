В Польше открыт рекрутинговый центр для украинских добровольцев
Министерство обороны Украины сообщило об открытии первого рекрутингового центра для набора добровольцев в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в польском городе Люблин.
По данным Минобороны Украины, центр будет работать ежедневно. На его базе будет действовать военно-врачебная комиссия. Подготовка добровольцев будет проходить на специальном полигоне, который предоставит польская сторона. Украина, в свою очередь, возьмет на себя обеспечение формой и тылом, в то время как вооружение и техника будут предоставлены Польшей.
Как сообщают польские СМИ, добровольцы после подписания контракта пройдут 35-дневное обучение на полигоне, а затем продолжат свою подготовку на базах НАТО в Европе.
Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что попытки создать украинский легион столкнулись с отсутствием желающих присоединиться к нему. В ответ на это украинские власти объявили о начале набора добровольцев в новом центре, расположенном на базе консульства Украины в Люблине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru