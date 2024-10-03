В Польше открыт рекрутинговый центр для украинских добровольцев

Как сообщают польские СМИ, добровольцы после подписания контракта пройдут 35-дневное обучение на полигоне, а затем продолжат свою подготовку на базах НАТО в Европе.

Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что попытки создать украинский легион столкнулись с отсутствием желающих присоединиться к нему. В ответ на это украинские власти объявили о начале набора добровольцев в новом центре, расположенном на базе консульства Украины в Люблине, передает «Радиоточка НСН».