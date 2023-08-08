Минобороны показало кадры уничтожения САУ ВСУ беспилотником «Ланцет»
Минобороны России опубликовало видео с уничтожением самоходной артиллерийской установки (САУ) украинской армии барражирующим беспилотником «Ланцет», пишет РИА Новости.
На кадрах видно, как находящаяся в лесопосадке украинская артиллерийская установка ведет огонь. «Ланцет» поражает САУ прямым попаданием.
В результате попадания установка загорается. Происходит детонация боеприпасов.
По данным Минобороны, атака «Ланцета» произошла на южнодонецком направлении.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым заявил об эффективности беспилотников «Куб» и «Ланцет». Глава государства поручил увеличить их производство, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru