Минобороны показало кадры уничтожения САУ ВСУ беспилотником «Ланцет»

Минобороны России опубликовало видео с уничтожением самоходной артиллерийской установки (САУ) украинской армии барражирующим беспилотником «Ланцет», пишет РИА Новости.

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На кадрах видно, как находящаяся в лесопосадке украинская артиллерийская установка ведет огонь. «Ланцет» поражает САУ прямым попаданием.

В результате попадания установка загорается. Происходит детонация боеприпасов.

По данным Минобороны, атака «Ланцета» произошла на южнодонецком направлении.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым заявил об эффективности беспилотников «Куб» и «Ланцет». Глава государства поручил увеличить их производство, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиМинобороны РФ

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