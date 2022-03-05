Минобороны: Россия откроет гуманитарные коридоры для выхода жителей украинских Мариуполя и Волновахи

Российская сторона в субботу объявит режим тишины в рамках военной операции на Украине и откроет гуманитарные коридоры для выхода мирного населения из Мариуполя и Волновахи. Об этом сообщает Минобороны.

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«Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи», — рассказали в ведомстве.

Маршруты выхода и гуманитарные коридоры согласованы с украинской стороной, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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