Минобороны: Россия откроет гуманитарные коридоры для выхода жителей украинских Мариуполя и Волновахи

Российская сторона объявила режим тишины в районе Мариуполя и Волновахи В Роскосмосе заявили, что атаки хакеров на их сайты не имеют смысла Ретейлеры просят разрешить им ограничивать продажу ряда товаров «в одни руки» Белоруссия призывает Запад прекратить антигуманную политику в отношении государства Мэр Москвы создаёт Комиссию по повышению устойчивости развития экономики столицы В Москве объявлен аукцион по продаже нежилого здания на улице Нижняя Масловка