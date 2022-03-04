Минобороны: Украинские военные готовят провокацию российских войск

По подтвержденным данным Минобороны, в частном секторе Харькова (на улице Жилярди Киевского района) между домами расположены реактивные системы залпового огня.

Согласно данным, установки готовы стрелять по российским войскам, чтобы вызвать ответный огонь, который придется по жилому сектору Харькова. Процесс пальбы запланировано снимать на камеру, а после передать полученные кадры западным журналистам.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что украинские националисты, отступающие из Донбасса, наносят большой ущерб важной инфраструктуре города. Больше всего страдают системы водоснабжения и энергетики.

