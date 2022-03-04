Минобороны: Украинские военные готовят провокацию российских войск
В Министерстве обороны Украины заявили, что в украинские националисты готовят провокацию с участием западных журналистов в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости.
По подтвержденным данным Минобороны, в частном секторе Харькова (на улице Жилярди Киевского района) между домами расположены реактивные системы залпового огня.
Согласно данным, установки готовы стрелять по российским войскам, чтобы вызвать ответный огонь, который придется по жилому сектору Харькова. Процесс пальбы запланировано снимать на камеру, а после передать полученные кадры западным журналистам.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что украинские националисты, отступающие из Донбасса, наносят большой ущерб важной инфраструктуре города. Больше всего страдают системы водоснабжения и энергетики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,8 млн+89 174 / сут.
Умерли
355 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+161 тыс. / сут.
- В Роскомнадзоре обвинили TikTok в удалении материалов российских СМИ
- Названы самые популярные направления российских туристов на 8 марта
- Черногория закрыла свое небо для российских самолетов
- Арахамия назвал условия для переговоров Путина и Зеленского
- «Новая газета» удалит все статьи о спецоперации на Украине из-за «военной цензуры»
- В Таиланде перестали принимать карты российских банков
- НАТО продолжает перебрасывать террористов-боевиков на Украину, заявили в СВР
- Центробанк снижал долларовую долю в резервах по мере нарастания рисков
- Минобороны: Украинские военные готовят провокацию российских войск
- ФСБ накрыла в Крыму схроны с оружием и боеприпасами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru