Минобороны: над Крымом за два часа сбили 26 беспилотников

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку Украины атаковать Крымский полуостров с помощью беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.

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Попытка террористической атаки пресечена с период с 20:30 до 22:30 мск, уточнило ведомство.

«Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», - заявили в Минобороны.

Вечером 15 декабря шесть беспилотников сбили над Курской областью. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении цеха сборки и ремонта украинских дронов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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