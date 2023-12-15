Минобороны: над Крымом за два часа сбили 26 беспилотников
Силы противовоздушной обороны пресекли попытку Украины атаковать Крымский полуостров с помощью беспилотников, сообщило Министерство обороны РФ в Telegram.
Попытка террористической атаки пресечена с период с 20:30 до 22:30 мск, уточнило ведомство.
«Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», - заявили в Минобороны.
Вечером 15 декабря шесть беспилотников сбили над Курской областью. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении цеха сборки и ремонта украинских дронов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru