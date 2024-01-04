Над Липецкой областью перехвачена украинская ракета С-200
4 января 202420:25
Дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку террористической атаки в Липецкой области, сообщило Министерство обороны России в Telegram.
ПВО сбила украинскую зенитную ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей.
«Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Липецкой области», - отметили в Минобороны.
Ранее в четверг в Липецком районе с помощью средств радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский беспилотник. Жертв, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru