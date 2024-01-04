Над Липецкой областью перехвачена украинская ракета С-200

Дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку террористической атаки в Липецкой области, сообщило Министерство обороны России в Telegram.

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ПВО сбила украинскую зенитную ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей.

«Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Липецкой области», - отметили в Минобороны.

Ранее в четверг в Липецком районе с помощью средств радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский беспилотник. Жертв, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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