Минобороны: На Донецком направлении за сутки уничтожено до 60 военных ВСУ
Вооруженные силы России на Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 военных ВСУ 79-й десантно-штурмовой бригады, а также 10 единиц техники. Об этом сообщило российское военное ведомство.
Отмечается, что в ходе успешных наступательных действий были уничтожены три боевые машины пехоты и семь автомобилей.
Ранее, 26 декабря, Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ по-прежнему успешно продвигаются на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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