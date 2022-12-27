Минобороны: На Донецком направлении за сутки уничтожено до 60 военных ВСУ

Вооруженные силы России на Донецком направлении за сутки уничтожили до 60 военных ВСУ 79-й десантно-штурмовой бригады, а также 10 единиц техники. Об этом сообщило российское военное ведомство.

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Отмечается, что в ходе успешных наступательных действий были уничтожены три боевые машины пехоты и семь автомобилей.

Ранее, 26 декабря, Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ по-прежнему успешно продвигаются на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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