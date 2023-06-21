Минобороны: Киев попытался провести теракт с помощью БПЛА по объектам в Подмосковье
21 июня была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории Московской области тремя БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что все беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений нет.
Два беспилотника рухнули в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа. Об этом ранее заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.
Губернатор отметил, что осколки аппаратов обнаружили, разрушений не зафиксировано. Никто не пострадал. Территория, где произошло ЧП, оцеплена, специалисты проводят проверку.
До этого взрыв произошел в районе реки Пахра. Местные жители услышали громкий звук около 5 часов утра. Сейчас на месте падения обломков работают оперслужбы. Пострадавших и разрушений нет, сообщают в МВД, передает «Радиоточка НСН».
Ранее средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили дрон ВСУ на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел в ночь на 20 июня. Глава региона уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru