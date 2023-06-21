Губернатор подтвердил падение двух БПЛА в Подмосковье

Ранее СМИ сообщили о падении двух дронов в районе воинской части в Подмосковье.

«Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что осколки аппаратов обнаружили, разрушений не зафиксировано. Никто не пострадал, сообщает телеканал «360». Территория, где произошло ЧП, оцеплена, специалисты проводят проверку.

Воробьев призвал местных жителей сохранять спокойствие, пишет «Свободная пресса».

