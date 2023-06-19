Минобороны Израиля не подтвердило передачу Киеву танков «Меркава»

Министерство обороны Израиля не подтвердило данные о якобы передаче Украине танков «Меркава». Там заявили, что такие утверждения не соответствуют действительности, передаёт «РИА Новости».

Как уточнили в оборонном ведомстве еврейского государства, о заинтересованности в покупке этих боевых машин из резервов Армии обороны Израиля, заявили сразу несколько стран. Однако этот вопрос пока находится на стадии обсуждения.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Киев и Варшава могут получить крупную партию списанных израильских танков «Меркава». С таким утверждением выступил портал Walla со ссылкой на военного эксперта из Польши на условиях анонимности.