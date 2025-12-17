В Турции Мраморное море отступило от берега на 20 м
17 декабря 202507:52
Мраморное море в Турции внезапно отступило от берега почти на 20 метров. Об этом сообщает телеканал Haberturk.
Изменения заметили в районе Мармара Эреглиси провинции Текирдаг на западе республики.
По данным СМИ, в местах, где вода отступила, возникли песчаные острова. Несколько лодок на мелководье сели на мель. Причины произошедшего неизвестны.
Ранее в Турции смыло в море два автофургона с российскими туристами, ЧП произошло во время сильного ливня, пишет 360.ru. Никто не пострадал.
