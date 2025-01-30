Ежемесячные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние полгода стабильно составляют порядка 50 тысяч человек и выше, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что за январь этого года ВСУ потеряли 51 960 человек, за декабрь прошлого года – 48 470 человек, за ноябрь того же года – 60 805 человек. Военное ведомство указало, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.

Численность новобранцев в учебных центрах ВСУ уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, добавляется в сообщении.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на замглавы офиса украинского президента Павла Палису сообщило, что власти Украины заканчивают работу над законом, который позволит призывать в армию граждан в возрасте от 18 до 25 лет, на которых мобилизация ранее не распространялась. Чиновник назвал принятие таких мер «честным контрактом», передает «Радиоточка НСН».

