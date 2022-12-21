Минобороны: Авиация России уничтожила нефтехранилище в Харьковской области

Российские воздушно-космические силы (ВКС) уничтожили нефтехранилище в Харьковской области, с которого снабжалась техника украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он отметил, что нефтехранилище располагалось в районе населенного пункта Андреевка. Также Конашенков подчеркнул, что была ликвидирована живая сила и техника ВСУ на Купянском направлении.

Ранее, 15 декабря, Игорь Конашенков сообщал, что российские военнослужащие ликвидировали три склада ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин
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