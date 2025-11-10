Министра юстиции Украины и совладельца «Квартала 95» внесли в базу «Миротворца»

Украинский интернет-ресурс «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) добавил в свою базу данных министра юстиции Украины, бывшего министра энергетики Германа Галущенко и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте.

В карточках Галущенко и Миндича авторы проекта называют их «мародерами», «ворами» и «членами организованной преступной группы».