Министра юстиции Украины и совладельца «Квартала 95» внесли в базу «Миротворца»

Украинский интернет-ресурс «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) добавил в свою базу данных министра юстиции Украины, бывшего министра энергетики Германа Галущенко и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте.

В карточках Галущенко и Миндича авторы проекта называют их «мародерами», «ворами» и «членами организованной преступной группы».

Также им приписываются злоупотребление служебным положением, личное обогащение и подрыв стабильной работы энергетического сектора страны.

Сайт «Миротворец» представляет собой открытую базу данных, где публикуются личные сведения о людях, которых составители ресурса считают причастными к «преступлениям против национальной безопасности Украины», передает «Радиоточка НСН».

