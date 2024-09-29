NV: главу ГУР Украины Буданова могут уволить в ближайшее время
Руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) могут отправить в отставку в ближайшее время, пишет украинское издание NV со ссылкой на источник в силовых ведомствах.
«Такой вариант существует», - сказал собеседник издания, добавив, что назначение Буданова на дипломатическую работу по аналогии с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным не рассматривается.
По данным источника, Буданова может заменить Олег Иващенко. В настоящее время он руководит Службой внешней разведки Украины.
Ранее о возможно отставке Буданова писало украинское издание «Страна». Утверждается, что отставка может быть связана с его конфликтом с главой офиса президента Андреем Ермаком, передает «Радиоточка НСН».
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