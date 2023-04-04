Министр обороны Украины попросил у Санта-Клауса истребители
4 апреля 202318:01
Министр обороны Украины Алексей Резников попросил у Санта-Клауса на Рождество истребители. Об этом он написал в своих соцсетях.
Он отметил, что поставка истребителей станет основной темой переговоров Украины с Западом, которые «продолжаются без пауз».
«Уверен, что решение [...] непременно будет принято. Это последний пункт из моего рождественского обращения к Санте», - сказал министр.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, когда Украина может начать ранее анонсированное наступление, сообщает «Радиоточка НСН».
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4 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru