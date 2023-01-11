Министр обороны Турции призвал украинского коллегу к немедленному прекращению огня

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в поддержку организации гуманитарного коридора для помощи раненным из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. Он высказался на эту тему на международной конференции омбудсменов «Будущее прав человека в XXI веке» в Анкаре.

Турецкий омбудсмен Шереф Малкоч Малкоч ранее заявил, что Анкара готова сыграть роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом, чтобы стало в возможным открытие такого коридора между Россией и Украиной для помощи пострадавшим детям. Он назвал его «коридором воссоединения», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

