Министр обороны Турции призвал украинского коллегу к немедленному прекращению огня
Турецкий министр обороны Хулуси Акар обсудил со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым важность немедленного прекращения огня, сообщается на сайте турецкого оборонного ведомства.
Турецкий министр также заявил, что его страна и впредь продолжит прикладывать усилия к мирному урегулированию и предоставлять гуманитарную помощь.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в поддержку организации гуманитарного коридора для помощи раненным из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. Он высказался на эту тему на международной конференции омбудсменов «Будущее прав человека в XXI веке» в Анкаре.
Турецкий омбудсмен Шереф Малкоч Малкоч ранее заявил, что Анкара готова сыграть роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом, чтобы стало в возможным открытие такого коридора между Россией и Украиной для помощи пострадавшим детям. Он назвал его «коридором воссоединения», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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