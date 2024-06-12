Минфин Украины отказал регионам в деньгах на постройку укреплений

Средства не будут выделены, в том числе, на установку противотанковых пирамид. Бывший парламентарий продемонстрировал письма от финансового ведомства, в которых циркулирует тема выделения средств на строительство укреплений в этих двух регионах.

Ранее военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» и других российских подразделений взяли под контроль село Рыжевка в Сумской области Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

