Минфин Украины отказал регионам в деньгах на постройку укреплений
Министерство финансов Украины отказало Сумской и Черниговской областям, граничащим с Россией, в финансировании строительства фортификационных сооружений, сообщил в Youtube-канале бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза.
Средства не будут выделены, в том числе, на установку противотанковых пирамид. Бывший парламентарий продемонстрировал письма от финансового ведомства, в которых циркулирует тема выделения средств на строительство укреплений в этих двух регионах.
Ранее военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» и других российских подразделений взяли под контроль село Рыжевка в Сумской области Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru