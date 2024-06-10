«Отвлечение сил»: Названы цели наступления ВС РФ в Сумской области
ВСУ будут вынуждены реагировать на наступление РФ в Сумской области вне зависимости от того, есть ли у российской армии там стратегические планы, отметил в эфире НСН военкор Александр Коц.
Взятие села Рыжевка в Сумской области не даст российской армии стратегических преимуществ, однако заставит Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросить резервы на это направление с других участков, заявил военный корреспондент Александр Коц в разговоре с НСН.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска взяли под контроль село Рыжевка на границе с Курской областью. По его словам, штурмовые действия шли три дня, в них участвовали бойцы полка «Ахмат-Чечня». Кадыров отметил, что в результате масштабных спланированных наступательных действий ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить. Это первый официально подтвержденный факт боев в Сумской области Украины.
«Село Рыжевка – это, фактически, улица села Теткино, которое находится с российской стороны, то есть это даже не за границей, а прям на самой границе маленький населенный пункт из нескольких домов. Поэтому каких-то тактических, а тем более оперативных и стратегических преимуществ занятие этого села не дает. Мы просто обозначаем свои действия и на этом участке фронта, противник будет вынужден реагировать вне зависимости от того, есть ли у нас какие-то стратегические планы в Сумской области или нет. Но не реагировать на это противник не может. А значит, ему придется перебрасывать подразделения для усиления своей группировки на Сумскую область, их придется снимать с какого-то другого участка», – сказал Коц.
В свою очередь экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН также выразил мнение, что Вооруженные силы РФ наступают в Сумской области для отвлечения сил ВСУ с других участков фронта. При этом, по его словам, российской армии нужно выйти на Днепр для того, чтобы обезопасить приграничье от обстрелов.
«Дело, скорее всего, в отвлечении сил на этот фронт. Пока, вероятно, стоит задача растянуть силы для последующего удара. Считаю, что город Сумы нас, конечно, интересует. Ближайшая наша задача, которая должна нас интересовать – это выход на Днепр. Она обезопасит наше приграничье. Мы не можем взять половину Сумской, Харьковской областей и на этом приостановиться. Выход на Днепр нужен для того, чтобы иметь ясную, понятную границу, естественную преграду. Если мы примем решение идти дальше, то это будет преимуществом. А дальше, вероятно, польская граница, потом уже политический торг. Решение за Верховным главнокомандующим», – сказал Болдырев.
Ранее, создавая санитарную зону для минимизации обстрелов российских регионов, ВС РФ начали наступление в соседней Харьковской области. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ВС РФ с начала 2024 года взяли под контроль 47 населенных пунктов в зоне спецоперации на Украине. По его словам, под контроль было взято 880 квадратных километров территории, передает «Радиоточка НСН».
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