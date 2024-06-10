«Отвлечение сил»: Названы цели наступления ВС РФ в Сумской области

Взятие села Рыжевка в Сумской области не даст российской армии стратегических преимуществ, однако заставит Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросить резервы на это направление с других участков, заявил военный корреспондент Александр Коц в разговоре с НСН.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска взяли под контроль село Рыжевка на границе с Курской областью. По его словам, штурмовые действия шли три дня, в них участвовали бойцы полка «Ахмат-Чечня». Кадыров отметил, что в результате масштабных спланированных наступательных действий ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить. Это первый официально подтвержденный факт боев в Сумской области Украины.