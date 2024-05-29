В Швеции объявили о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи
Стокгольм готов направить Киеву военную технику и боеприпасы на сумму свыше $ 1,2 млрд, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на шведского вице-премьера Эббу Буш.
Это будет самый большой за всю историю королевства пакет военной помощи. По счету он будет уже шестнадцатым.
В марте шведский парламентский комитет по финансам принял решение поддержать предложение правительства отправить Киеву военную помощь, в том числе военную технику и боеприпасы, а также оказать финансовую поддержку.
Ранее стало известно, что Швеция создаст программу военной поддержки Украины на €6,5 миллиарда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru