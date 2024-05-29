В Швеции объявили о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи

Это будет самый большой за всю историю королевства пакет военной помощи. По счету он будет уже шестнадцатым.

В марте шведский парламентский комитет по финансам принял решение поддержать предложение правительства отправить Киеву военную помощь, в том числе военную технику и боеприпасы, а также оказать финансовую поддержку.

Ранее стало известно, что Швеция создаст программу военной поддержки Украины на €6,5 миллиарда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

