В Швеции объявили о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи

Стокгольм готов направить Киеву военную технику и боеприпасы на сумму свыше $ 1,2 млрд, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на шведского вице-премьера Эббу Буш.

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Это будет самый большой за всю историю королевства пакет военной помощи. По счету он будет уже шестнадцатым.

В марте шведский парламентский комитет по финансам принял решение поддержать предложение правительства отправить Киеву военную помощь, в том числе военную технику и боеприпасы, а также оказать финансовую поддержку.

Ранее стало известно, что Швеция создаст программу военной поддержки Украины на €6,5 миллиарда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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