Глава Минобороны Украины заявил, что западная помощь запаздывает

По его словам, любая задержка в поставках вооружения приносит пользу российским войскам.

При этом Умеров поблагодарил западных партнёров Украины за военную помощь и оружие, также выразив надежду, что в самое ближайшее время Киев получит первые истребители F-16.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад сильно медлит с поставками военной помощи, отставание составляет один год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».