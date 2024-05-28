Глава Минобороны Украины заявил, что западная помощь запаздывает
Только половина военной помощи от Запада поступает на Украину вовремя. Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава украинского Минобороны Рустем Умеров заявил, что лишь
По его словам, любая задержка в поставках вооружения приносит пользу российским войскам.
При этом Умеров поблагодарил западных партнёров Украины за военную помощь и оружие, также выразив надежду, что в самое ближайшее время Киев получит первые истребители F-16.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад сильно медлит с поставками военной помощи, отставание составляет один год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru